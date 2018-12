Noël : 8 cadeaux high-tech pour la maison connectée

Les produits connectés d’Amazon équipés de l’assistant vocal Alexa sont désormais disponibles en France. De toute la gamme, Echo Dot est le plus discret et facile à caser dans sa maison. Cette enceinte connectée s’adapte à toutes les pièces, se contrôle de la voix pour écouter les dernières informations via les podcasts et les radios partenaires, pour lancer votre playlist musicale ou votre livre audio préféré, répondre à vos questions, connaître votre emploi du temps ou programmer vos rappels. Et vous pourrez même piloter les objets connectés compatibles de votre maison (chauffage, lumière, volets, etc.).





Prix : 59,99 €