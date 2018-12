Noël : God of War, Red Dead Redemption 2, Detroit, Spider-Man... des jeux incontournables pour les adultes

Une balade très réussie dans le New York du plus célèbre homme-araignée. Spider-Man s’offre une aventure inédite qui reprend tous les codes de la saga : des méchants, des gens à sauver, de la vanne et beaucoup d’humour. Moins solitaire que jadis, le héros a tissé sa toile auprès des autorités et bosse maintenant pour le bien de sa ville de manière un peu moins cachée. Vous allez devoir vous balancer au bout d’un fil avec un très grand réalisme, grimper les façades de verre des gratte-ciel, de Harlem à l’Empire State Building en passant par Tribeca et Central Park. On contemple autant avec plaisir Big Apple de haut qu’on s’amuse à l'arpenter à la recherche du moindre élément. Tous les personnages sont là (Mary Jane, Tante May...) et les ennemis habituels de Spiderman.





Disponible uniquement sur PS4