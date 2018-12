Noël : quatre idées cadeaux high-tech pour ceux qui passent leur vie au bureau

Fermez les yeux et imaginez : vous arrivez un matin au bureau, vous ouvrez votre sac pour en sortir votre chargeur de smartphon. Et au bout de quelques secondes, un constat s'impose : vous l'avez oublié. Vous avez fait la grimace ? Normal, la peur de la panne (de batterie) fait partie de ces choses qui risquent de vous mettre dans un état d'insécurité pour le reste de la journée. Pas de chargeur, pas le bon câble, et une seule prise pour charger tous vos appareils ?





Heureusement, les solutions existent, tel l'Energy Station des Français de X-Moove, un gros galet aux angles arrondi, avec un tissu gris discret, qui cache deux choses. D'abord c'est un chargeur sans fil compatible avec les dernières générations d'iPhone et nombre de smartphones Android. Surtout, en dessous se cachent trois connecteurs USB, pour brancher vos câbles à vous, et même un port USB-C délivrant quarante watts. Soit assez d'énergie pour recharger un ordinateur portable compatible, PC ou Mac. Des câbles que l'on peut enrouler autour de la station pour les dissimuler au maximum, et une solution définitive à l'angoisse de la panne.





X-Moove Energy Station - 60 euros environ