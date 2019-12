Noël : notre sélection de 6 cadeaux high-tech à moins de 70 euros

C'EST POUR DEMAIN - Pas la peine de dépenser des fortunes pour s'offrir des cadeaux high-tech innovants et pratiques. Utiles, même en période de grève.

L'un des effets les plus surprenants des grèves de cette fin d'année, c'est le coup de fouet donné au télétravail. Plus besoin de rester assis à un bureau, on peut télétravailler du fond de son fauteuil, allongé sur son canapé... ou même dans son lit ? À vous de choisir. Toujours est-il cependant que pour travailler confortablement, il vous manquera un accessoire. Il s'appelle iMoov. C'est un support pour ordinateur portable, tablette ou smartphone. Il peut surélever votre machine de travail sur un bureau mais surtout la soutenir en tout confort quand il est posé sur vos genoux. Une belle réussite de design, qui se replie pour ne plus prendre que l'espace d'une grosse tablette. Comptez 70 euros environ.

Lumière, arômes et musique

Cette lampe d'ambiance est aussi un diffuseur d'huiles essentielles et une enceinte Bluetooth

Autre cadeau à offrir ou à s'offrir pour se remettre d'une journée difficile au bureau ou dans les transports, un vrai petit couteau suisse de la zenitude connectée. L'invention est signée Bigben, c'est à la fois une lampe d'ambiance qui saura projeter une lumière de la couleur désirée, une petite enceinte Bluetooth (pour passer votre playlist "Ambiance Spa") et surtout un diffuseur d'huiles essentielles, qui émet un filet de vapeur froide très agréable. Pas mal pour un gadget vendu 50 euros environ.

Votre télé à vous, partout

Pour rendre plus intelligente et connectée votre télé du salon ou pour emporter avec vous tous vos services de vidéo à la demande, difficile de ne pas mentionner Fire TV d'Amazon, une petite clé à brancher sur la prise HDMI du téléviseur. Une fois connectée au Wifi, elle permettra de jouer tous les contenus non seulement d'Amazon Prime Video, mais aussi de Netflix, de Molotov et de centaines d'autres services. Bon point pour la télécommande livrée avec et qui évite d'avoir à utiliser son smartphone pour piloter l'ensemble. Bon point aussi pour la tolérance du système, qui sait se connecter à toutes sortes de réseaux Wifi, comme ceux des hôtels par exemple. Comptez environ 40 euros pour le modèle de base et 20 euros de plus pour le modèle 4K.

Le Fire TV Stick d'Amazon et sa télécommande qui répond aussi à la voix.

Un traqueur d'activité sans se ruiner

Pour les amateurs de montre connectée qui n’auraient pas les moyens d’investir dans une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch Active, figurent les traqueurs d’activité. Ces bracelets connectés ont moins de fonctionnalités à disposition. Mais ils gardent l’essentiel. Affichage de certaines notifications de votre smartphone sur un écran OLED couleur, présence d’un capteur de rythme cardiaque pour surveiller votre santé 24h/24, tracking sportif et suivi de sommeil, contrôle de la musique, suivi de l’oxygénation du sang : le Honor Band 5 coche toutes les cases dans un gabarit plutôt ergonomique et coloré, et surtout à petit prix (30 €). Il est de plus étanche jusqu'à 50 m pour vos activités en piscine ou mer. Le Honor Band 5 peut ainsi différencier vos activités aquatiques et adapter ses résultats.

Le traqueur d'activités Honor Band 5 − Honor

Un assistant vocal pour débuter avec la maison connectée

Après avoir lancé avec succès son Google Mini, la firme de Mountain View revient avec une seconde déclinaison plus puissante et polyvalente. Baptisée désormais Nest Mini, cette enceinte connectée garde son format galet mais en améliore le son (plus puissant, mais aussi adapté aux bruits de l'environnement) et les boutons, positionnés désormais sur les côtés pour un usage facilité. Elle va vous permettre de demander vocalement à l'Assistant Google de vous épauler dans différentes tâches (piloter les objets connectés de la maison et lancer la musique notamment), de répondre à vos questions (météo, infos, agenda, rappels...). Vous pouvez aussi le contrôler de la main en la passant par dessus pour augmenter ou baisser le son. Le Nest Mini peut désormais être fixé à un mur si besoin (59 euros – en couleur galet ou charbon).

Google Nest Mini − Google

L'élégance connectée

Très élégant, le porte-cartes INÉ by Xoopar a plus d’un tour dans ses poches. S’il peut embarquer jusqu’à quatre cartes (bancaires, de visite, etc.), il abrite aussi une batterie fine (5,5 mm), légère et puissante. Elle peut recharger les smartphones avec prises micro-USB, USB-C et Lightning qui s’accrochent façon porte-clés à vos produits.

Le porte-cartes Iné by Xoopar − Xoopar

Petit avantage : vous pouvez détacher la batterie pour l’utiliser indépendamment du porte-cartes. A noter que l'engin embarque aussi la protection RFID intégrée contre le piratage de vos données bancaires (à partir de 59 €, en cuir/cuir vegan gris ou noir).

Melinda DAVAN-SOULAS et Cédric INGRAND