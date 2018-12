Noël : 5 cadeaux connectés pour enfants à glisser sous le sapin

Aidez Mina et Tim, perdus sur une île mystérieuse, à retourner chez eux. Les petites figurines s’utilisent sur une tablette pour plus de confort et sont les héroïnes de différents mini-jeux (énigmes, puzzles, exploration). En déplaçant chaque personnage sur l’écran, l’enfant interagit, parfois en synchronisation avec un autre joueur. Et il est possible de customiser sa figurine avec l’un des cinq masques d'animaux totem, chacun ayant ses propres pouvoirs magiques (nager vite, voler, etc.). Un véritable jeu d’aventure coopératif pour petits et grands inspiré de l’histoire des enfants perdus de Peter Pan.





Prix : 49,99 € - Compatible iOS et Android - Dès 6 ans