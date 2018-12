Noël : des idées cadeaux pour les amateurs de bon son

Spécialiste du son, Ultimate Ears décline ses fameuses enceintes Megaboom en version mini et cela s’appelle Wonderboom. Discrète et robuste, l’enceinte propose un son clair et puissant dans un volume compact. Elle dispose de 10 heures d’autonomie, de la connexion Bluetooth et s’avère étanche. Tous les contrôles se trouvent directement sur la Wonderboom. Celle-ci peut être jumelée avec une autre enceinte de la gamme.





Prix : 99 € - Existe en différentes couleurs et différents motifs