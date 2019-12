Noël : notre sélection de 5 smartphones à moins de 250 euros

Avec des tarifs (hors remises opérateurs) oscillant entre 150 et 250 euros, les premiers engins "milieu de gamme" représentent souvent un excellent compromis pour ceux en quête de points particuliers (photo, autonomie, design, etc.) et prêts à accepter des concessions sur d'autres (absence d'étanchéité, prise USB classique et pas USB-C, pas de charge sans fil/par induction, pas d'écran OLED de meilleure qualité...). Petit tour d'horizon des smartphones à moins de 250 euros qui valent le détour.

Quelques bémols : il tourne sous Android 9 et pas la dernière version (mais avec la surcouche maison MIUI 10) et n’embarque que 64 Go de stockage (mais cela peut être étendu via carte SD, en sachant qu'un espace pour deux cartes SIM est aussi présent).

Mais c’est surtout à l’intérieur que le Redmi Note 8T fait la différence : un processeur rapide et fluide, de l’IA pour gérer la consommation énergétique et les performances, une prise USB-C avec une recharge rapide permettant de récupérer 35% en 30 minutes et la technologie NFC. La prise jack pour les écouteurs est également bien présente.

Sur le marché du milieu de gamme, Xiaomi règne quasiment en maître avec des téléphones à bas prix d’excellente facture. Le Redmi Note 8T propose ainsi un appareil photo avec quatre capteurs (pour gérer le portrait, l’ultra-grand angle, la macro ou encore la basse lumière) et un zoom hybride. Il est doté d’un grand écran de 6,3 pouces Full HD+ avec encoche mini-bulle qui s’adapte à la luminosité ambiante. Il dispose d’une fonction panorama automatique via la caméra selfie. Le design est plutôt élégant et bien fini, avec le lecteur d’empreinte au dos.

Du design, de la puissance et un appareil photo de bonne facture. Le Honor 9x arbore un très grand écran LCD Full HD de 6,59 pouces débarrassé de toute encoche et avec des bordures ultra-limitées. La caméra selfie de très bonne qualité a été repositionnée dans un tiroir qui "pop" au-dessus pour se déclencher à l’activation de l’appareil photo, à l'instar des smartphones plus haut de gamme Oppo Find X ou du OnePlus 7Pro/7T Pro . Et au dos, on trouve un triple capteur photo, dont un principal de 48 Mpx et un ultra-grand angle de 120°, ainsi que le lecteur d’empreinte. On apprécie le mode Super Nuit, soutenu par l’IA maison, pour des clichés plutôt réussis en basse lumière. Le Honor 9x embarque 128 Go de stockage (jusqu’à 512 Go avec une carte SD). Mention spéciale à la batterie qui permet de tenir quasiment deux jours en usage standard. Et la prise jack pour les écouteurs est toujours là.

L’appareil photo n’est pas le point fort de ce smartphone qui ne possède qu’un seul capteur de 12 Mpx au dos et de 8 Mpx en façade. Mais le Moto G7 Power permet de filmer en 4K et de réaliser des vidéos avec des effets. Il compte une prise jack, mais aussi embarque une radio FM. Comme la majorité de ses concurrents, pour ce prix-là, il se contente de 64 Go de stockage, qui peuvent voir plus loin en ajoutant une carte microSD. A noter qu’il ne dispose que d’un port pour une simple carte SIM.

En sortant une très large gamme de smartphones étiquetés Galaxy A, Samsung a trouvé le moyen de proposer des produits différents, souvent innovants (quadruple capteur photo, appareil photo pivotant, grosse autonomie...), pour tous les budgets. Le Galaxy A40 fait figure de bon rapport qualité-prix et saura séduire ceux qui veulent aujourd’hui un téléphone plus petit (écran quasi sans bord de 5,9 pouces, 14 cm de long) et plus léger (140 g) que la moyenne. Et il a l’avantage, par rapport à la concurrence, de proposer un écran Super AMOLED de très bonne qualité. Comme souvent chez le fabricant sud-coréen, la finition de l’appareil est au rendez-vous et le smartphone propose des performances optimisées avec 4 Go de RAM, 64 Go seulement de stockage mais une extension via carte mémoire.

L’appareil photo n’a, en revanche, pas forcément de quoi fanfaronner face aux Xiaomi et autres Honor, avec seulement une double lentille. Il dispose d’un capteur principal honnête et d’un grand angle. Comme souvent sur un produit de milieu de gamme, la prise casque est présente. Le Galaxy A40 est enfin doté d’une prise USB-C pour la recharge rapide et d’un slot double SIM.

Prix : 220 € - Disponible en noir, bleu ou blanc