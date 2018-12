Noël : notre sélection de jeux vidéo pour les ados amateurs de sport et de sensations

Son Goku et les siens ont toujours la cote. Ce nouvel opus de la saga de jeu de combat va régaler les fans et intriguer les amateurs du genre. On a l’impression de regarder Dragon Ball Z et d’interagir avec les personnages, tout l’univers créé par Toriyama étant au rendez-vous. Effets de combat, effets visuels, le célèbre manga est transposé avec brio de l’écran aux consoles. Le jeu est facilement abordable, même par les novices et sa prise en mains facile pour débuter. Il dispose d’un mode histoire pour découvrir chaque combattant, ses forces et faiblesses. Pour le reste, les combats s’annoncent dantesques en mode arcade ou multijoueurs. A vous de choisir votre équipe de trois, de la manière la plus complémentaire possible.





Disponible sur PS4, Xbox One et PC