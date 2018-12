Noël : notre sélection de jeux vidéo pour les plus jeunes et leur famille

La célèbre famille de superhéros de Pixar s’offre un jeu à sa dimension, où l’on croise tous ses amis et ennemis sous la forme de tout aussi célèbres mini-figurines en plastique. Si vous avez vu le second épisode au cinéma, vous ne serez pas perdus car le jeu reprend la trame et l’étend aussi dans de nombreuses missions à effectuer seul ou à plusieurs dans les quartiers de Municiberg, avec une part importante pour réussir attribuée à la collaboration entre joueurs.





Aidez-vous des attributs de M. Indestructible, Elastigirl, Flash et Violette, mais aussi de toute une galaxie de personnages Disney-Pixar que l’on croise et qui sont jouables (les héros de Toy Story, les princesses, Lilo et Stitch, etc.)





Disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC - Dès 7 ans