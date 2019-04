Nostalgie : le retour de la cassette audio

La cassette audio, créée dans les années 60, a révolutionné la consommation de musique. Dans les années 80, il s'en vendait plus de 200 millions par an. Certains artistes sortent toujours leur dernier album sur cassette. Des producteurs internationaux se sont même tournés vers une PME d'Avranches (Manche) spécialisée dans la fabrication de bandes magnétiques, pour relancer ce produit.



