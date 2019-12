Notre-Dame-de-Paris, Dijon-PSG, Marie Laforêt… Qu'avez-vous recherché sur Google en 2019 ?

Que faisiez-vous le 15 avril dernier au soir ? Si vous n’étiez pas devant votre téléviseur, vous étiez alors peut-être en train de chercher des informations sur la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Evénement le plus commenté de 2019 sur Twitter à travers le monde, c’est sans surprise la tendance de recherche qui a marqué l’année sur Google.

Le moteur de recherche a dévoilé sa rétrospective 2019 des tendances et l’incendie du monument a évidemment connu un boom des recherches durant l’année. Parmi les Top tendances de recherches (classement selon une augmentation de l’intérêt d’une année sur l’autre et non les requêtes les plus volumineuses), on trouve des personnalités décédées comme la chanteuse Marie Laforêt, le couturier Karl Lagerfeld ou encore l’ancien président Jacques Chirac. Ou encore la défaite du PSG face à Dijon début novembre !