Nous passons moins de temps sur Facebook et les réseaux sociaux... vraiment ?

Le début de la fin ? Pour la première fois de sa jeune histoire, Facebook a annoncé mercredi, par la voix de son président Mark Zuckerberg, une légère baisse du temps passé par les utilisateurs sur le réseau social entre le troisième et le quatrième trimestre de 2017. Une diminution inédite "d’environ 50 millions d’heures quotidiennes" qui, rapportée au nombre d’utilisateurs actifs mensuels (2,13 milliards dans le monde, en hausse de 14% sur un an), représente peu ou prou deux minutes de moins par personne et par jour, selon les médias américains.





Ce léger déclin est-il le signe avant-coureur d’une tendance durable ? La baisse concerne-t-elle l’ensemble des réseaux sociaux ? Quelle part de leur journée les internautes y consacrent-ils ? Qu’en est-il en France ? Autant de questions auxquelles une étude annuelle de "We Are Social – Hootsuite", publiée mercredi pour sa version 2018, permet de répondre. Principal enseignement : les disparités – déjà existantes – demeurent.