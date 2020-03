Nouveau Oppo Find X2 Pro : le smartphone qui se recharge en 38 minutes Le Oppo Find X2 Pro − Melinda DAVAN-SOULAS

OUTSIDER – Arrivé en France il y a près de deux ans, Oppo continue de tracer son bonhomme de chemin. Le fabricant chinois a annoncé ce vendredi la future arrivée du Find X2 Pro, un modèle compatible 5G qui veut venir concurrencer Samsung et Huawei sur le haut de gamme photo. Et qui propose de recharger votre batterie à 100% en un temps record.

Contraint de reporter sa conférence en amont du Mobile World Congress, le salon mondial de la téléphonie annulée en février en raison du coronavirus, Oppo a présenté, vendredi, son nouveau porte-étendard. Après avoir signé son arrivée en France à l’été 2018 avec un smartphone innovant -le Find X et sa caméra qui “popait” sur la tranche supérieure-, la marque chinoise veut désormais venir concurrencer le Samsung Galaxy S20 et prendre la place vacillante de Huawei.

Dans cette optique, le Oppo Find X2 Pro joue en fait une carte totalement différente. Au niveau du design déjà : exit l’écran intégral avec sa caméra coulissante. Cette fois-ci, l’écran OLED de 6,7 pouces, légèrement incurvé, arbore un micro poinçon en haut pour abriter la caméra selfie tandis que le lecteur d’empreinte se trouve sous l’écran en bas. Les bords ont été repoussés au maximum pour dégager une belle surface avec une excellente définition et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez ainsi faire défiler un texte ou une page avec une très grande fluidité. L’écran est très immersif avec plus d’un milliard de couleurs prises en charge. Il s’enorgueillit aussi de technologies de rendu des couleurs HDR10+, d’amélioration de la vidéo et de gestion du mouvement pour éviter le flou (très utile si vous regardez du sport ou jouez à des jeux mobiles). Sa luminosité s’adapte également intelligemment à la lumière ambiante, notamment la nuit. Le design est toujours autant soigné avec un dos rigide bombé résistant aux rayures dans sa version céramique noire. Mais il sera également disponible avec un dos en cuir orange vegan (végétal), résistant à l’eau et à l’huile.

De l'innovation à l’intérieur comme à l’extérieur

Côté photo et vidéo, Oppo dégaine du lourd. Au dos, on trouve ainsi un module photo avec trois capteurs : un capteur principal de 48 MP capable de photographier au format RAW pour les pros, un ultra-grand angle de 120° et surtout un téléobjectif périscopique avec son incroyable zoom hybride 10x (jusqu’à 60x en numérique). Mais c’est au niveau de la photo de nuit qu’Oppo avance ses progrès avec l’ajout d’un mode Ultra-nuit 3.0 pour “porter la photo de nuit à un niveau supérieur”. La mise au point en basse lumière est plus efficace grâce au capteur conçu spécialement par Sony pour absorber plus de luminosité. Au niveau de la vidéo (notamment 4K), la stabilité est améliorée et la technologie HDR qui enrichit l’image est intégrée en direct.

Le Oppo Find X2 Pro − Melinda DAVAN-SOULAS

La puissance intérieure se met également au diapason de l'extérieur. L’Oppo Find X2 Pro embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 865, le plus puissant et économe du moment, avec son modem 5G. Il supporte aussi la nouvelle norme Wifi 6 pour des échanges plus rapides. Surtout, la gestion de la batterie reste une fois de plus son point fort : vous pouvez récupérer la totalité de votre autonomie en 38 minutes !

En vidéo Smartphone : des astuces pour ne plus tomber en rade de batterie

Et Oppo n’a pas manqué d’avancer l’argument ultime : épargné par l'embargo américain à la différence de Huawei, son appareil embarque tous les services Android et Google, dont le PlayStore. Sa surcouche ColorOS profite d’ailleurs des dernières innovations d’Android 10 (sécurité, mode sombre, contrôle, etc.). Un atout de poids pour venir faire vaciller Huawei aux côtés des Samsung et autres Apple sur le marché du haut de gamme innovant et de la future 5G. Mais cela a aussi un prix : 1.199 euros, une somme plutôt habituelle chez Apple ou Samsung, mais pas forcément évidente quand on parle d’Oppo, même pour un flagship.

Fiche Technique du Oppo Find X2 Pro

Ecran OLED QHD+ de 6,7 pouces (3.168 x 1.440 px) avec taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Lecteur d’empreinte sous l’écran Processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G 12 Go de RAM 512 Go de stockage Android 10 avec surcouche Color 0S 7.1 Appareil photo - Au dos : triple capteur avec lentille principal grand-angle de 48 MP, un ultra-grand angle de 48 MP et téléobjectif de 13 MP avec zoom périscopique (zoom optique 5x, hybride 10x et numérique 60x) Batterie de 4.200 mAh pour le Find X2, 4.260 mAh pour le Find X2 Pro Connexion 5G Wifi 6 De 200 à 207 g selon revêtement Prix : 1.199 € - Disponible début mai en céramique noir ou cuir vegan orange