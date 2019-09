Son prix bat tous les records : Xiaomi présente le Mi Mix Alpha, un "smartphone-écran" à plus de... 2.500 euros ! Xiaomi

RÉVOLUTIONNAIRE – Le marché du smartphone est plus dynamique que jamais. Alors qu’on le savait travaillant également à un concept avec écran pliable, Xiaomi a dévoilé ce mardi le Mi Mix Alpha, un concept d’appareil avec un écran enroulé tout autour. Puissant, innovant… et très cher !

Mieux que les smartphones proposant de multiples écrans enroulés ou dépliés façon Galaxy Fold de Samsung ou Huawei Mate X à venir, voici le smartphone composé d’un seul écran enroulé ! Vivo avait déjà bluffé l’assistance avec son Nex 3 et son écran de 99% sans bouton physique. Xiaomi va encore plus loin avec son Mi Mix Alpha qui annonce un ratio de 180% ! Et pour cause, l’écran est le smartphone ou le smartphone est l’écran (à chacun sa vision !). Quoi qu'il en soit, le constructeur chinois a dévoilé, mardi, son smartphone révolutionnaire définitivement débarrassé des bords. Car ici, on ne voit que la dalle enroulée tout autour de l’appareil. Seule persiste une bande fine verticale au dos abritant l’appareil photo dans une bande en céramique. Tout le reste n’est qu’écran. Sur la tranche, des boutons tactiles apparaissent, comme ceux qui permettent de faire varier le volume ou offrent des options différentes sur le nouveau Huawei Mate 30 Pro. Les icônes ont été repositionnées latéralement et les notifications pourront apparaître en raccourcis sur la tranche. Les boutons physiques semblent avoir disparu.

Un appareil photo aussi impressionnant que le design

Avantage de n’avoir qu’un vaste écran qui peut différencier chaque côté pour l’affichage, l’appareil photo sert en façade comme au dos selon la façon dont on le tient. Et Xiaomi n’a pas plaisanté sur la technologie. Le Mi Mix Alpha embarquera un module appareil photo avec un triple capteur, dont une lentille de 108 Mpx (la plus grosse résolution du marché) conçue en collaboration avec Samsung. Elle est accompagnée d’un ultra grand-angle à la mode et un téléobjectif. De quoi obtenir des images pouvant peser jusqu’à 27 Mpx (4 Mpx en moyenne sur un smartphone en définition standard). Mais une combinaison qui sert aussi de caméra selfie si vous tournez l’appareil pour vous prendre en photo !

Si l’aspect innovation est évident sur le Mi Mix Alpha composé de titane et saphir, à l’intérieur, on est loin du simple effet waouh. L'engin va être doté d’une toute puissance. Il embarquera le processeur Qualcomm Snapdragon 855+, l’un des plus puissants du marché, 12 Go de mémoire vive RAM et 512 Go de stockage. Il est également prêt pour la 5G. Des spécificités techniques de haut vol accompagnées d’une batterie qui pourra tenir près de deux jours et récupérer une journée d’autonomie en moins d’une heure.

Bien qu’initialement prévu comme simple concept, Xiaomi a d’ores et déjà annoncé que le Mi Mix Alpha serait commercialisé fin décembre, uniquement en Chine et/ou en ligne pour le moment, à un prix battant tous les records : 19.999 yuans, soit un peu plus de 2.500 euros. C'est bien plus que les smartphones pliables Galaxy Fold (2.020 euros), Huawei Mate X (2.299 euros) ou encore d'autres collaborations entre de grandes marques de design et des fabricants (le Huawei Mate 30 RS conçu avec Porsche Design est à 2.095 euros).

Mais la gamme Mi Mix a toujours été le porte-étendard du savoir-faire technologique de la firme asiatique avant d’être généralisé sur des produits bien plus grand public (écran sans bord, caméra repositionné sur la tranche pour avoir un écran intégral, etc.). Il n’est donc pas impossible de retrouver la technologie de l’écran enroulé dans un proche avenir sur des modèles à des prix bien plus raisonnables.

XIAOMI MI MIX ALPHA - Prix : 19.999 yuans (environ 2.500 euros) - Disponible fin décembre en Chine