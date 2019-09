Nouveau test du Sea Bubbles sur la Seine à Paris

JT 20H - Les essais de Sea Bubbles réalisés sur la Seine sont concluants. La société franco-suédoise déclare pouvoir livrer ses premières navettes vers le mois de mars 2020.

Imaginez un taxi volant au-dessus de la Seine qui se moquerait des embouteillages. Depuis les premiers essais en 2017, les Sea Bubbles ont fait rêver les Parisiens et les professionnels du tourisme qui s'intéressent fortement au projet. De nouveaux essais probants ont eu lieu ce lundi 16 septembre. Les engins devront être en service au printemps 2020.



