Nouvel An 2018 : 6 applis pour survivre au réveillon de la Saint-Sylvestre

Depuis que le 25 décembre est passé, vous ne pensez plus qu'à ça. L'estomac encore ballonné, vous devez essayer de penser à tout, d'anticiper chaque moment de cette soirée afin qu'elle soit le plus agréable à vos convives, voire à vous-mêmes. Il est toujours délicat, un brin éméché d'aller faire le tour des invités pour leur réclamer une participation aux frais, il est souvent malvenu de tomber en cale sèche alors que la fête bat son plein (et qu'il n'est pas encore minuit....). Et on ne parle même pas de la bronca qui vous attend quand la musique s'arrête net en plein milieu de votre hommage aux années 1980.





En cette veille de 31 décembre, on a pensé à vous et on vous a déniché six applis qui peuvent sauver votre réveillon.