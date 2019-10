Mine de rien, Huawei recycle un smartphone de sa filiale Honor pour contourner Trump

COUP DE BLUFF – Malgré les sanctions américaines contre Pékin, il y aura bien un smartphone Huawei vendu en France pour cette fin d’année avec tout le package Google. Le fabricant chinois a en effet dévoilé le Nova 5T, un téléphone qui vise une cible plus jeune et dynamique et qui est surtout une copie conforme d'un modèle déjà sorti chez sa filiale Honor...

Les sanctions imposées par Donald Trump contre la Chine ? Huawei en fait fi. Le constructeur chinois a annoncé une croissance de plus de 25% de ses ventes malgré les mesures américaines. Il a même écoulé 115 millions de smartphones depuis janvier et ce, malgré un ralentissement dès juin en raison du bras de fer entre Pékin et Washington. Mais si les P Smart et autres P30 ont porté Huawei en début d’année, quel appareil pourra le faire dans les prochains mois, cruciaux avec les fêtes de fin d’année ? A priori, ce ne sera pas l’excellent Mate 30 Pro. Dévoilé en septembre -nous avons pu le prendre en mains à l'époque-, sa date de sortie reste inconnue puisqu'il n’embarque pas la suite des applications Google ni le Play Store, et donc les applis stars principalement américaines. Assez logiquement, le numéro deux mondial n’a pas voulu prendre le risque de lâcher son nouveau bijou sur un marché occidental qui ne conçoit pas de vivre sans Gmail, Youtube ou Facebook. Alors, il cherche des solutions.

Et l’une d’elles consiste donc à faire du neuf avec du vieux. Mais du vieux inédit ! Huawei s’apprête ainsi à mettre sur le marché français le Nova 5T, un téléphone doté de la totale expérience exigée par les adeptes d’Android. Pour accompagner ce lancement, la firme de Shenzhen a expliqué jeudi viser une nouvelle cible (les 18-24 ans) en quête d’un smartphone design, doué en photo et doté d’une bonne autonomie. "Et sur une fourchette de prix que nous n’avions pas forcément, autour de 350-400 euros", explique-t-on chez Huawei France.

Disponible en Asie depuis plusieurs mois

Avec ce Nova 5T et malgré l'impasse sur le Mate 30 Pro, Huawei parvient à dégainer un smartphone qui a tout. Et pour cause, il s’agit en fait d’un produit qui a fait son apparition dans les mains des utilisateurs sud-asiatiques... en début d’année. Sorti avant les sanctions, il dispose donc de la certification Google et de tout l’univers Android. A y regarder de près, ce Nova 5T a aussi -et surtout !- des airs de déjà-vu, même chez nous. Comme souvent, la gamme Nova rappelle en effet follement les smartphones Honor, filiale de Huawei. Mêmes usines, mêmes R&D : il s'agit en fait d'un appareil déjà sorti en France sous les traits du Honor 20, excellent produit doté d’un quadruple capteur photo, disponible depuis cet été (lancé à 499 € et désormais vendu 100€ de moins) et dont on vous invite à relire notre test. Il s'appuie sur son dos en verre holographique, embarque le même écran LCD de 6,26 pouces qui n’a qu’un trou en façade pour abriter la caméra selfie. Le lecteur d’empreinte est sur le côté, ce qui apporte un côté pratique pour le déverrouiller. Le Nova 5T s’annonce aussi très puissant et très endurant (plus d'une journée et demie d'autonomie avec la charge rapide pour récupérer 50% de batterie en 30 minutes).

Le Huawei Nova 5T − Melinda DAVAN-SOULAS

Coup de poker

Pourquoi ce coup de poker pour rester dans la course ? Honor jouit tout simplement d’une très forte popularité auprès des Millennials, pour lesquels la marque fut d'ailleurs lancée en ligne par Huawei -c'est moins le cas auprès des acheteurs plus âgés qui connaissent davantage le géant chinois car ses produits sont disponibles chez les opérateurs et revendeurs. Le Nova 5T siglé Huawei sort d'ailleurs au même prix que le Honor 20 (399 €) et dans les mêmes couleurs (bleu ou noir). Voici donc un créneau tout trouvé pour Huawei sous couvert d’une nouvelle politique de rajeunissement. Ou de politique de recyclage, serait-on tenté de dire. HUAWEI NOVA 5T - Prix : 399 € - Disponible avant novembre en bleu, noir et prochainement en violet

Le Honor 20 lancé cet été − Melinda DAVAN-SOULAS

Fiche technique

Ecran LCD FullHD+ de 6,26 pouces avec poinçon (2 340 x 1 080 px) Processeur Kirin 980 avec 6 Go de mémoire vive 128 Go de stockage Appareil photo - Au dos : capteur principal de 48 Mpx, ultra grand-angle de 16 Mpx, macro de 2 Mpx (jusqu'à 4 cm du sujet) et capteur Bokeh de profondeur 2 Mpx - A l'avant : 32 Mpx Batterie de 3.750 mAh avec charge rapide 22,5 W (50% d'autonomie récupérée en 30 minutes) Android 9.0 avec surcouche EMUI 9.1