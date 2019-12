Objets connectés, assistant vocal, "stores" dans le monde entier : Huawei active le deuxième étage de sa fusée

L’entreprise, qui emploie près de 200.000 salariés et gagne désormais plus d’argent que Boeing, veut accélérer sa croissance et ne pas battre en retraite face aux soucis nés de la guerre commerciale sino-américaine. Une stratégie qui s’appuie sur plus de visibilité et de nouveaux produits.

Nous avons pu l'écouter : de fait, la patte de Devialet s’entend fort et clair, même à volume discret, avec beaucoup de clarté, des basses présentes mais sans distorsion. Il faudrait cependant une écoute plus longue dans des conditions plus calmes pour se faire une idée définitive. Déjà commercialisée en Chine pour l’équivalent de 260 euros environ, "Sound X" devrait arriver chez nous sans trop tarder, mais probablement pas en dessous de 300 à 350 euros. Autre produit et autre inconnue : si Huawei a lancé en Chine sa propre télé connectée, en 65 et 82 pouces de diagonale, son arrivée en France ne semble pas pour l’instant d’actualité.

Si Huawei s’investit dans les enceintes, ce n’est pas juste par amour de la musique. "Sound X" est la première à intégrer le nouvel assistant vocal de la marque, une alternative à Siri, à Alexa ou OK Google. En Chine, pour activer l’assistant, il faut l’appeler de son petit nom local, “shahi-shahi”. Chez nous, et plus généralement hors de Chine, il faudra l’appeler “Celia”. On attendra de se prononcer sur l’intelligence et les capacités de Celia, qui pourrait ne pas sortir avant un an.

"Celia" n’est pas née par accident. Derrière cette frénésie de nouveautés, Huawei avance une stratégie qui les relie entre elles et qui a un nom : "1+8+N". Au coeur du dispositif, le “1”, c’est le smartphone, centre de notre vie numérique. Connectés à lui, les "8" objets et interfaces les plus présentes, mais aussi les plus utiles dans nos vies : une tablette, un PC, des oreillettes sans fil, une montre intelligente, une enceinte connectée, un téléviseur, une voiture et des lunettes connectées. Des objets qui nous connectent au monde quand nous n'avons pas notre smartphone en main.

Sans surprise, Huawei fabrique déjà tous ces objets… ou presque. Le constructeur indique qu'il préfère travailler de concert avec d'autres entreprises spécialisées, celles qui intègrent déjà ses composants. Travailler avec les autres, c’est là qu’arrive le “N” de 1+8+N. Autour du smartphone et des huit objets centraux, le "N" représentera une infinité possible d’objets connectés, connectés entre eux et associés à l'écosystème.

La promesse, c’est de tout contrôler dans une seule interface plutôt que d'utiliser une application dédiée à chaque usage. Pour ce faire, Huawei a inventé un standard sans fil commun à l’essentiel de ces objets : "Hilink" relie pour l’instant en majorité les créations de fabricants chinois. Mais on promet à Shenzhen que d’autres, plus occidentaux, pourraient bien les rejoindre bientôt.