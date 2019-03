VIDÉO - On a testé le P30 Pro, le nouvel as de la photo selon Huawei : notre verdict

L'ultra-grand-angle est également impressionnant car il propose un résultat digne d'une photo panoramique sans bouger. La photo en macro a été améliorée et permet de très gros plans dès 2,5 cm du sujet.





Mais le plus bluffant dans ce P30 Pro, c'est sa capacité à prendre des photos incroyables en très basse luminosité. L'effet est immédiat et, à l'instar des prouesses du Google Pixel 3, des détails inattendus apparaissent alors sur le cliché même pris dans le noir absolu. Le plus impressionnant, c'est surtout que cette possibilité n'est pas un mode à activer comme le Vision de nuit du Pixel 3. Elle est intégrée à l'appareil photo en mode standard et se trouve beaucoup plus simple et naturelle à utiliser que le mode nuit existant -ce dernier permet une longue exposition sans pied mais un peu plus fastidieuse si le but n'est pas un rendu artistique.





La vidéo fait également un bond avec une amélioration de la stabilisation de l'image, de la gestion en basse lumière et l'ajout du zoom périscopique longue portée qui limite la perte de qualité.