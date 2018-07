On a pris en main le Xiaomi Mi A2, un smartphone sous Android One pour conquérir l'Europe

Après des débuts mitigés, Android One semble susciter de nouveau un intérêt en misant davantage sur un nouvel axe -une version optimisée et simplifiée d'Android moins dévaluée dans les esprits- alors que Google a mis au point Android Go pour répondre aux demandes des smartphones à bas prix et basses capacité. Deux axes qui permettent au géant américain de répondre à toutes les exigences, de convoiter tous les marchés et de se détacher de la seule cible des marchés émergents. On trouve désormais des smartphones sous Android One (avec tout le bataillon de services Google dont Google Play Protect, Google Assistant, Google Lens… sous le dernier OS Android Oreo et sans chichis) dans tous les pays et chez des acteurs importants du marché (Nokia, Moto, HTC, Xiaomi, Sharp, etc.). Des smartphones vendus entre 200 et 400 euros, un segment qui parle facilement aux consommateurs.