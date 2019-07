Xiaomi dégaine le Mi A3, un smartphone sous Android One tout en puissance et design pour 250 euros

En misant sur l’intégration d’Android One, le système d’exploitation pur de Google sans rien y ajouter, Xiaomi a fait un excellent pari. Ses Mi A1 et Mi A2 figurent parmi les appareils du marché les plus vendus et font le bonheur des utilisateurs qui veulent vivre l’expérience Android sans parasite. Nul doute que le Mi A3, officialisé ce jeudi à Paris, va suivre la même voie. Car le constructeur chinois a décidé de nettement monter en gamme sur sa série, sans bouleverser sa gamme de prix.





Le design a été légèrement modifié pour être plus moderne et glamour avec sa touche irisée au dos qui laisse apparaître un S scintillant, empaqueté dans une coque en verre Gorilla Glass 5 pour plus de solidité. Il tient toujours aussi bien en main et est plutôt léger (173 g). L’écran occupe désormais la quasi-totalité de la surface avant (6 pouces contre 5,99 pouces avec des bordures).