ON A TESTÉ - Avec PNP, le Père Noël a un message pour vos enfants

Vous choisissez à qui s’adresse la vidéo (enfant ou adulte), vous indiquez le prénom et l'âge du destinataire, le pays où il habite et ce qu'il fait de son quotidien. Et la vidéo mouline toute seule. Vous pouvez ensuite choisir de l’envoyer par mail au destinataire ou de la partager.





Avec la version Premium, vous bénéficiez d'une personnalisation plus complète de la vidéo avec "La Confection de Ton Grand Livre". Le pass (à partir de 5,49 € pour dix mois) permet d'ajouter jusqu'à cinq photos, des informations personnelles (activités quotidienne, noms d'amis et de proches…), de signaler les bonnes ou mauvaises actions de l'enfant et surtout de donner le verdict du Père Noël (sage ou polisson cette année). Cette offre Premium donne également accès à des contes de Noël personnalisés avec le prénom de l'enfant et à des vidéos envoyées à la veille de Noël.