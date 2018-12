ON A TESTÉ - DJI invente une mini-caméra qui fait... tout ce que votre smartphone ne fait pas

Dans un si petit format, la taille du capteur photo tient forcément plus du smartphone que de la caméra professionnelle. Côté qualité d'images, peu de reproches à lui faire si l'on garde en tête ses limitations. On aurait aimé par moments une meilleure gestion des contrastes et plus de profondeur de couleur. Mais comme outil du quotidien, pouvoir avoir une petite caméra disponible à volonté et qui tient dans un fond de poche est un véritable atout. La promesse de stabilisation est tenue, tous nos essais ont produit des mouvements fluides. L'application mobile conjuguée à la caméra permet aussi toutes sortes de modes créatifs déjà vus ailleurs, des timelapses par exemple, mais aussi des modes nouveaux et animés, avec des zoom décadrés et des panneaux rapides. Bref, de quoi alimenter Instagram et Youtube de vidéos amusantes, même pour un débutant.





En fait, c'est un peu comme si DJI avait réinventé le caméscope, version 2020, minimal et connecté. Toutes sortes d'accessoires sont disponibles, comme des perches ou des adaptateurs pour fixer l'Osmo Pocket sur un pied.





L'appareil proprement dit est disponible autour de 360 euros.