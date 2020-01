On a testé la nouvelle version web simplifiée de Facebook : quelles différences avec l'interface actuelle ?

Ce qui frappe de prime abord, c’est l’aspect désormais plus arrondi du design, des icônes aux espaces pour poster des messages ou discuter sur Facebook Messenger. Il est possible également de choisir entre un mode sombre ou clair.

Les rubriques sont désormais mieux identifiées visuellement avec des icônes plus grosses. Les onglets des menus ont basculé vers le haut de la page. Facebook y redéfinit d'ailleurs ses priorités :

- Watch : vous y retrouvez les vidéos des comptes ou pages que vous suivrez, des vidéos populaires ou sélectionnées par Facebook.

- Marketplace : c’est l’espace de ventes entre particuliers du réseau social.

- Groupes : depuis plusieurs mois, Facebook a décidé de mettre l’accent sur ces pages qui regroupent les utilisateurs par affinité.

- Gaming : voulant concurrencer les plateformes comme Twitch ou YouTube Gaming, Facebook a lancé son espace de contenus autour du jeu vidéo. On y trouve aussi bien des utilisateurs en direct que des extraits ou des thématiques autour de titres phares (Rainbow Six : Siege, League of Legends, PUBG, Gears 5, etc.) ou des jeux grand public en ligne (Candy Crush, Fortnite, etc.).

Les sous-menus de chaque grande rubrique apparaissent alors sur la gauche de la page.