On a testé le Honor 10 Lite, un très bon milieu de gamme à moins de 230 euros

A l’intérieur, le Honor 10 Lite n’a pas à rougir de la concurrence. On trouve le processeur Kirin 710 octa-core, le même que sur le Huawei Mate 20 Lite ou le tout nouveau P Smart 2019 de la maison-mère. L’autonomie est assez efficace avec une batterie de 3.400 mAh qui permet de tenir largement une journée avec un usage standard. La France dispose d’une seule configuration proposée avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un peu léger, mais le port micro-USB permet d’étendre la capacité. Le Honor 10 Lite présente cependant l’avantage de tourner sous Android 9.0 Pie, derrière sa surcouche maison EMUI 9.0.





Comme souvent sur le milieu de gamme, on trouve encore une prise jack pour les écouteurs, mais aussi un port micro-USB pour la recharge. A quand le passage vers le plus rapide port USB-C qui va devenir une norme ? Vous ne bénéficierez également pas de la charge rapide fréquente chez Honor comme Huawei. Il n’en demeure pas moins qu’à 229 euros, le Honor 10 Lite sera un très bon compromis pour beaucoup entre le design, la puissance et la photo. Il n’en fait ni trop ni trop peu dans chaque secteur. Une ressemblance assez frappante avec son cousin le P Smart 2019 de Huawei dont il emprunte beaucoup de caractéristiques pour un prix inférieur de 20 euros.