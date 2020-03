On a testé le nouvel iPad Pro : à quoi sert son radar de voiture autonome ? Le nouvel iPad Pro 2020 − Apple

PUISSANCE – Privé de keynote, Apple s’apprête tout de même à lancer son nouvel iPad Pro cette semaine. Plus puissant, tourné davantage vers la photo et la bureautique avec la possibilité d'ajouter une souris, il embarque surtout une première : un scanner LiDAR que l’on trouve habituellement sur les voitures autonomes. Tout cela pour proposer plus de polyvalence dans plus de portabilité.

Depuis son lancement fin 2015, l’iPad Pro s’est toujours positionné comme une alternative à un ordinateur portable. Version très haut de gamme de la tablette tactile made in Apple, loin devant l’iPad Air ou encore le plus abordable iPad classique, il s’adresse aux créatifs comme à ceux qui veulent un appareil capable de jouer les deux-en-un, mélange de la puissance d’un PC et de la facilité d’usage d’une tablette. Une polyvalence qui franchit un cap avec l’arrivée de la déclinaison 2020. Le nouveau venu reprend le design de son prédécesseur sorti fin 2018 avec ses bords droits, un écran Liquid Retina de très bonne facture, de 11 ou 12,9 pouces de diagonale selon le modèle, embarquant la caméra TrueDepth de l’iPhone pour permettre la reconnaissance faciale. C’est au dos qu’intervient le premier changement notable avec l’ajout d’un second capteur photo, chose étonnamment rare sur une tablette. Même si une tablette est loin d’être l’appareil le plus simple pour prendre des photos, cet ultra-grand angle va zoomer et dézoomer beaucoup plus simplement, et donc offrir plus de possibilités en photo. Et dans certaines applis, l'iPad Pro vous permettra de filmer en simultané avec deux valeurs de plan différentes (un gros plan et un panorama).

L'iPad Pro 2020 avec son double module photo au dos et la version précédente − Melinda DAVAN-SOULAS

Un radar de voiture autonome sur l’appareil photo !

Mais l’iPad Pro compte surtout une nouveauté de taille : un scanner LiDAR (Light Detection And Raging) que l’on trouve généralement sur les voitures autonomes. Il permet de mieux apprécier la distance entre l’appareil photo et un objet ou une personne située jusqu’à 5 mètres. Cela va s’avérer très utile pour toutes les applications de réalité augmentée, notamment l’appli Mesures pour calculer la hauteur d’un meuble, la longueur d’un mur ou l’espace entre deux objets. Son utilisation est très simple : vous pointez une première fois la caméra sur un angle, puis une seconde fois sur l’extrémité. En quelques dixièmes de secondes, une droite est tracée et le calcul exact de la distance donnée s'effectue. Cela fonctionne aussi pour mesurer une personne se tenant devant l’iPad. D'autres usages vont fleurir. On pense notamment aux applis d'aménagement d'intérieur avec lesquelles vous pourrez mieux apprécier les différents éléments et placer les vôtres en réalité augmentée. Le jeu vidéo sera l’autre grand gagnant de la nouveauté avec des fonctions supplémentaires pour les titres injectant du virtuel dans votre réalité.

La réalité augmentée avec l'iPad Pro − Apple

Une tablette qui peut enfin ajouter une souris et un pavé tactile

Pour ce nouvel iPad Pro, Apple fait aussi une promesse : "Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur". Outre la toute-puissance de son nouveau processeur annoncé plus efficace que ceux de bons nombre de PC, l’iPad Pro 2020 veut en effet aller marquer sa différence ailleurs : il peut tout faire. S’il mise donc beaucoup sur la photo et la réalité augmentée, il entend ainsi aussi améliorer l'expérience vidéo, mais pour mettre la qualité du son au niveau de l'image. Dans cette optique, il embarque cinq micros de qualité studio qui s’ajoutent aux déjà présents quatre haut-parleurs. En ajoutant le stylet connecté Apple Pencil pour dessiner, annoter ou faire de la création 3D, les plus productifs ont là un outil idéal pour laisser leur créativité s'exprimer. Côté capacité, cela passe par un doublement du stockage embarqué de base (dès 128 Go et jusqu’à 1 To). Et ce qui manque généralement à une tablette tactile pour rivaliser avec un ordinateur, c’est bien souvent le clavier et la souris. Ici, il faudra certes débourser quelques euros de plus pour compléter la panoplie. Mais avec la mise à jour à venir iPadOS 13.4, le système conçu tout spécialement pour faire tourner l’iPad, un gap est en parti comblé : vous allez désormais pouvoir lui associer une souris sans fil et un trackpad en Bluetooth en plus d’un clavier. En attendant de voir arriver le Magic Keyboard d’Apple, une coque-clavier avec un pad tactile intégré pour servir également de souris et un port USB-C pour la recharge, mais le tout à un prix donnant le tournis (à partir de 339 euros).

L'iPad Pro 2020 dispose de deux capteurs photo qui permettent de filmer avec deux angles différents − Apple

Verdict

Avec ces quelques ajustements par rapport à l'édition 2018, l’iPad Pro 2020 se pose en concurrent encore plus sérieux des PC portable, à commencer par le nouveau MacBook Air dévoilé en même temps que lui et attendu également cette semaine. Le nouvel ordinateur poids plume d’Apple a pour lui une plus grande capacité de stockage (de 256 Go à 2 To), plus de puissance embarquée (il peut gérer aisément des montages vidéo avec plusieurs flux 4K) et un tout nouveau clavier similaire à l’excellente mouture du MacBook Pro 16 pouces. Mais il n’a pas d’écran tactile ni d’appareil photo de qualité. L’iPad Pro se présente alors comme une alternative intéressante -et moins onéreuse- pour ceux qui ont besoin d’un produit puissant, multitâches et facile à transporter. A condition d'y mettre le prix car il démarre à près de 900 euros sans accessoire.

Le nouveau MacBook Air 2020 − Melinda DAVAN-SOULAS

iPAD PRO 2020 11 pouces – Prix : à partir de 899 euros en 128 Go de stockage et version Wifi/à partir de 1069 euros en version 4G – Disponible dans les prochains jours en gris sidéral et argent. iPAD PRO 2020 12,9 pouces – Prix : à partir de 1 119 euros en 128 Go de stockage et version wifi/à partir de 1 289 € en version 4G – Disponible dans les prochains jours en gris sidéral et argent. MACBOOK AIR 2020 – Prix : à partir de 1.199 euros en version 256 Go – Disponible dans les prochains jours en or, argent et gris sidéral

