On a testé le OnePlus 5T, celui qui joue des coudes face aux ténors

C'est la tendance 2017 et le OnePlus 5T n'y coupe pas : les bords se font de plus en plus discrets. Dans un châssis en alu mat aux dimensions quasi-similaires à celles de son prédécesseur, il embarque un écran AMOLED plus grand de 6 pouces contre 5,5 pouces pour le OnePlus 5. Celui-ci occupe cette fois 80% de la surface de l'appareil pour un ratio à la mode de 18:9. Il reste cependant en Full HD+ (2160 x 1080px, 401 ppi). Ne cherchez plus de bouton Home physique, il a disparu pour élargir l’écran et est remplacé par une barre de fonctions tactile. Le capteur d’empreinte digitale a basculé au dos de l’appareil, sous l’appareil photo.





La reconnaissance faciale fait son apparition et est extrêmement bluffante de rapidité. Un peu trop, diront certains, tant on est surpris la première fois par le déverrouillage quasi-instantané de l’appareil d’un simple regard. Au point de croire qu’on ne l’avait pas verrouillé. A la différence de l’iPhone X, le système de reconnaissance faciale se base sur une reconstitution en 2D du visage et non en relief. Un degré moindre de sécurité. Vous pouvez toujours conserver la reconnaissance digitale qui brille aussi par sa rapidité (déverrouillage en moins de 0,2 seconde.