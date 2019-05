On a testé le Pixel 3a, le smartphone photo de Google à moins de 400 euros

Les deux modèles sont rigoureusement dotés des mêmes spécificités et possibilités. Ils ne se différencient que par leur taille d’écran : 5,6 pouces pour le Pixel 3a et 6 pouces pour le Pixel 3a XL (contre 5,5 et 6,3 pouces pour les Pixel 3 et Pixel 3 XL). Un écran lumineux et agréable, même en plein soleil, qui profite surtout de la technologie d’adaptation à la luminosité environnante. Les contours d’écran sont plus imposants que sur les Pixel 3, les deux modèles ont d’ailleurs fait l’impasse sur l’encoche pour revenir à des bordures en haut et en bas. Ils embarquent la fonction "Squeeze" qui permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités comme Google assistant en pressant le smartphone. Les deux Pixel 3a s’avèrent étonnamment légers (147 et 167 g).





Son autonomie a été augmentée par rapport aux Pixel 3. C'est sans doute pour compenser les plus gros efforts demandés au logiciel pour arriver au niveau de ses prédécesseurs qui misaient sur un processeur plus économe en batterie. Mais l'on compte facilement sur une bonne journée d'autonomie avec le PIxel 3a, qui bénéficie par ailleurs de la charge rapide filaire exclusivement (7 heures récupérées en 15 minutes).