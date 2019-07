On a testé les enceintes Symfonisk d’IKEA et Sonos : faut-il courir les acheter ?

L’autre produit prend l’apparence d’une lampe. De prime abord, il rappelle le HomePod d’Apple surmonté d’un gros globe lumineux. Si l’idée est louable, le design est loin d’être gracieux. Le tissu façon nid d’abeille –complètement dans l’ère du temps- n’a pas un rendu aussi délicat que son homologue d’Apple et est un peu grossier. On aurait pu espérer une lampe à allumage tactile (comme les commandes audio sur son socle qui ressemble à une coupelle plastique). Il n’en est rien. Un gros bouton blanc en plastique à basculer apparaît comme une excroissance sur le côté pour allumer la lampe. Que ce soit en noir ou en blanc, elle s’avère moins discrète, elle est assez massive (40 cm de haut sur une vingtaine de diamètres) et lourde (3 kg). Mais le côté deux-en-un est louable, même si son éclairage est assez faible pour une grande pièce, plus idéale en appoint ou pour une table de nuit.





Et côté son alors ? L’étagère comme la lampe embarquent l’équivalent produit d’une Sonos Play :1. A l’intérieur des produits, on trouve deux amplificateurs, un tweeter et un mid-woofer. Ce dernier point signifie que le son ne sort pas à 360° comme sur de nombreuses enceintes cylindriques. C’est dommage pour la lampe, qui ne sert pas de son design pour porter le son dans la pièce. Mais la présence de Sonos est un gage d’une excellente qualité sonore et cela se ressent notamment au niveau de l’étagère, dont le spectre audio est plus équilibré et large que celui de la lampe. Aucun des deux n’embarque d’assistant vocal intégré (Amazon Alexa ou Google Assistant) comme on en trouve dans les Sonos One.