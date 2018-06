On a testé Oculus TV, la télévision en réalité virtuelle

Oculus Go veut prouver ainsi qu’il n’est pas juste un casque de réalité virtuelle pour jouer ou découvrir de magnifiques paysages à 360° (ce qu’il fait fort bien). Présenté sous la forme d’un espace de détente qui vous embarque loin du tumulte environnant et sans distraction, on apprécie l’environnement. Cela permet de regarder la télévision comme les talk-shows américains ou les séries, une virée sur le Mont Blanc via Red Bull TV et d’autres programmes encore annoncés pour l’été. Et si vous êtes plutôt concerts et spectacles, Oculus Venus est l'endroit idéal pour assister à l'événement sans quitter son canapé. Reste à savoir si cela peut s’avérer supportable de longues heures pour profiter d’un film ou d’une émission. Oculus TV doit d’ailleurs s’enrichir d’une fonctionnalité sociale pour partager et regarder des émissions avec des amis équipés d’un casque VR.





CASQUE OCULUS GO - Prix : à partir de 219 €