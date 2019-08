On a testé Stadia, le futur service de cloud gaming de Google

Pendant la vingtaine de minutes de test que nous avons pu effectuer, rien ne nous laisse penser que quelque chose diffère de nos habitudes sur console ou PC quand on passe par le cloud gaming, lançant le jeu depuis des serveurs lointains. L’expérience est fluide et aucune latence ne se fait ressentir (décalage entre les commandes de la manette et le rendu à l’écran). Sur un jeu de tir comme Doom Eternal, où les réflexes sont utiles voire primordiaux, le contraire aurait été flagrant. Même les temps de téléchargement sont rapides, voire plus encore que sur une PlayStation 4 ou une Xbox One. L’un des avantages du jeu dans le cloud !





Et la manette ? C’est une bonne surprise. A la croisée des chemins entre celles des consoles Xbox One et PlayStation, elle n’est ni trop épaisse ni trop petite. Elle tient bien en main avec son revêtement qui adhère et l’on trouve rapidement ses repères sur les boutons comme les sticks. Si l’on pouvait avoir des doutes sur sa conception et sa solidité, ils sont balayés. Nous n’avons pas pu, en revanche, tester le fameux bouton Stadia qui lancera les futures fonctionnalités sociales, l’assistance et les échanges sur YouTube.