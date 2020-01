Paiement sans contact : les accessoires anti-piratage sont-ils vraiment efficaces ?

Rapide, pratique et commode, le paiement sans contact est aujourd'hui devenu une habitude pour plus de sept Français sur dix. Ce mode de paiement s'appuie sur la technologie NFC ("Near Field Communication" ou communication en champ proche). Concrètement, il suffit d’approcher sa carte de 3 ou 4 centimètres d’une borne ou d’un terminal de paiement chez le commerçant pour régler instantanément des petits achats – dans la limite de 30 euros par transaction.

Pas de code à composer, pas de monnaie à rendre. Certaines personnes sont encore réticentes à ce mode de paiement, car elles redoutent en effet que leurs informations bancaires ne soient chapardées au passage. Des experts en sécurité ont révélé qu'il est possible d'en intercepter les données personnelles, notamment le numéro de la carte et sa date d'expiration. Face à ce risque, des accessoires de protection, censés empêcher tout prélèvement abusif, sont proposés aux usagers.