Paiements : votre smartphone peut-il remplacer la carte bancaire ?

FUTUR - On l’annonce comme le mode de paiement de demain. Mais le paiement mobile, par l’intermédiaire de votre smartphone, peine à décoller. Il est pourtant plein d’avantages. De la transaction d’un regard en magasin au remboursement de vos amis en passant par le paiement à distance ou ultra-sécurisé en ligne, le téléphone portable permet désormais de se passer de sa carte bancaire. Ou presque.

Dans le dernier rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, organisme rattaché au ministère de l'Economie, on note bien une forte hausse des paiements sans contact (+156 % en un an), mais davantage par le biais des cartes bancaires NFC que des smartphones. Au final, en France, le paiement mobile ne représenterait ainsi que moins de 1% des paiements sans contact.

Le smartphone est devenu le centre de notre vie et en prend désormais en charge chaque parcelle, quasiment chaque moment. Sortir son smartphone de sa poche pour régler un achat devient même plus rapide et moins fastidieux que de payer en liquide ou par carte bancaire. Et pourtant, s’il y a encore un domaine où les utilisateurs restent réticents à basculer au tout-numérique, c’est bien quand il est question de paiement. Pourtant, les smartphones disposent désormais de systèmes intégrés, parfois bien plus sécurisés que les moyens de paiement traditionnels.

La force d’Apple Pay, c’est de pouvoir fonctionner dans plus d’une cinquantaine de pays contre 24 pour Samsung et près d’une trentaine pour Google Pay. Les cartes de fidélité sont présentes également dans le Wallet et permettent d’être utilisées comme le paiement mobile.

Apple dispose sans doute du plus gros réservoir de partenaires . On y trouve notamment plusieurs grandes banques ou services (Société Générale, BNP Paribas, Crédit du Nord, BPCE, American Express…), des banques en ligne (Boursorama, Carrefour Banque, N26, Fortuneo, Hello Bank !, Revolut, Ma French Bank, Orange Bank…), mais aussi des moyens de paiement divers (Edenred, Lunchr, Lydia…)

Samsung permet aussi d’acheter des tickets et cartes de transport pour le réseau Ile-de-France et même de les valider. Vous pouvez stocker les cartes de fidélité et cartes cadeaux dans le Wallet. Samsung a également lancé Rewards, un système qui permet de gagner des points à chaque achat et de les échanger contre des cartes cadeaux, des bons d’achat, des réductions… Les cartes de fidélité disposant d’un code-barres ou d’un QR code peuvent être intégrées à Samsung Pay et prises en compte.

Le service est accessible depuis les Galaxy S7 et supérieurs, Galaxy Note7 et supérieurs, A5 2017 et supérieurs, mais aussi les montres Galaxy Watch, Watch Active et supérieures, Gear Sport et S3. Pour valider, il faut utiliser son empreinte digitale, le lecteur d’iris ou un code.

A la différence de ses concurrents, Google Pay est accessible à tous les smartphones Android compatibles NFC et qui tournent au moins sous Android 5.0. Google a négocié un partenariat avec principalement des banques en ligne et néobanques (Boursorama, Fortuneo, Boon, Revolut, N26, Lydia…), mais aussi des organismes comme Ticket Restaurant Edenred ou Lunch. Mais aucune banque traditionnelle. Google Pay permet aussi d’utiliser ses cartes de fidélité et des cartes cadeaux enregistrées pour payer.

A noter que ces trois moyens de paiement peuvent aussi servir pour des achats in-app dans le store. Google Pay et Apple Pay pourront, eux, en plus permettre de payer sur le web via les navigateurs (Chrome, Firefox et Safari) pour des boutiques en ligne qui acceptent Visa Checkout.

Pour payer via son téléphone, il y a aussi la solution des applications. Il faudra pour cela profiter d’un smartphone compatible NFC. Cela permet aussi bien de payer dans certaines boutiques, rembourser des amis, payer des services, remplacer le liquide, etc. Pour les transferts d'argent, de plus en plus d'applis et services -dont PayPal, le pionnier du paiement en ligne- ne nécessitent plus qu'un simple numéro de téléphone du destinataire qui recevra un lien par SMS pour récupérer son dû.

Lydia (iOS et Android) est une application de paiement entre particuliers. Il faut que chacun possède un compte et le crédite à l’ouverture avec une carte bancaire classique. Pour payer chez un commerçant (Franprix et CDiscount étaient les premiers partenaires), l’application va générer un QR Code à scanner pour recevoir le paiement. La transaction est validée par un code personnel. Une alternative au sans-contact.

Paylib (iOS et Android) est une application commune à plusieurs banques (BNP Paribas, Crédit Agricole, La Banque Postale, Société Générale, Hello Bank !, Arkea, Boursorama, BPCE, Crédit Mutuel et CIC). Elle permet le paiement en ligne, le paiement en magasin, mais aussi le virement instantané avec le numéro de téléphone du destinataire. Paylib est intégrée à certaines applis bancaires et il n’y a plus besoin de transmettre d’IBAN. Le montant est transféré automatiquement sur le compte bancaire (jusqu’à 500 euros généralement).