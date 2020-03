Parents, TikTok va vous offrir plus de contrôles sur son appli, la préférée des ados TikTok − Capture d'écran du site Tiktok.com

OUF - Application mobile star chez les adolescents, TikTok inquiète souvent les parents. Pour les rassurer, la plateforme de partage de vidéos courtes lance "Sécurité famille", un mode contrôle parental pour assurer le bien-être numérique des enfants et garder la main à distance sur leur usage de l'appli. Sans trop d'ingérence.

Créée en 2014 et propriété de la société chinoise ByteDance, TikTok a surfé sur le succès de l’appli Musical.ly, rachetée en 2017, pour devenir un véritable phénomène de société. Comptant plus de 1,6 milliard d’utilisateurs, dont une majorité de jeunes adolescents, elle reste cependant une inconnue pour beaucoup de parents. Et l'appli préférée des plus jeunes suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment auprès aussi des autorités américaines qui y voient un système d'espionnage déguisé. Il faut dire que TikTok bat des records de téléchargements, a multiplié ses revenus publicitaires, mais dû aussi faire face à des affaires de prédateurs venant espionner les jeunes utilisatrices en se faisant passer pour des adolescents de leur âge.

Contrôler le bien-être de l'enfant, rassurer les parents

Pour faire taire les suspicieux, TikTok a donc pris des mesures de sécurité renforcée. L'entreprise chinoise déploie actuellement en France sur les smartphones le mode "Sécurité famille". Cela a pour but d’améliorer le bien-être numérique de l’enfant, mais évidemment aussi de rassurer les parents qui vont ainsi pouvoir mieux contrôler l’expérience en ligne de leur progéniture. Les parents vont pouvoir relier leur compte à celui de leur enfant afin de contrôler l'usage fait de l'appli. Mais n’espérez pas pour autant prendre le contrôle sur le flux de vidéos que voit votre enfant. Chez TikTok, on explique que le parent doit faire l’expérience par lui-même de ce qu’est l’appli et non se poser en seul censeur sans en comprendre les rouages.

Plusieurs mesures sont ajoutées : - Gestion du temps d'écran : à la façon de la fonction d'iOS 13 d'Apple ou d'Android 10, il est possible de fixer une limite de temps d'utilisation quotidienne (de 40 à 120 minutes). Une fois le temps octroyé atteint, l’enfant peut faire la demande d’un code pour débloquer l’accès plus longtemps en envoyant un message à son parent. - Contrôle des messages privés : la fonction permet de désactiver la messagerie ou lister les personnes habilitées à envoyer des messages à l'enfant. Mais vous ne pourrez pas lire les messages reçus par l’enfant. Ces messages ne peuvent être envoyés que par des personnes que l’enfant suit et qui le suivent réciproquement. Cette fonctionnalité peut être désactivée. - Mode restreint : pour bloquer les contenus inappropriés. Cela permet d'effectuer le tri dans les vidéos proposées à l’enfant en fonction de ses centres d’intérêt. Mais vous ne pourrez pas choisir par vous-même les thématiques ou sujets à écarter. C’est TikTok qui a automatisé les contenus à caractère sensible qui ne s’afficheront plus (parkour, cascades, etc.). Mais vous pouvez toujours signaler auprès de l’appli ceux qui vous semblent dérangeants.

Comment l’activer ?

Il faut disposer d’un compte TikTok, même non actif et en mode privé (à régler dans les paramètres du compte). Une fois la mise à jour de l’application réalisée, vous verrez apparaître dans les Paramètres du compte le mode "Sécurité famille". Reliez votre compte à celui de votre enfant en scannant le QR code de son profil et activez le mode. Vous pourrez ensuite le paramétrer. Et si vous pensez que votre enfant ne va pas forcément apprécier cette "ingérence" potentielle dans son usage de TikTok, l’appli a aussi prévu un encadrement par des créateurs très suivis. Ceux-ci ont élaboré des contenus humoristiques qui apparaissent dans le fil de l’utilisateur qui aurait passé trop de temps sur l’appli. Dans ces vidéos issues du compte @TikTokSafety_fr, l’utilisateur est encouragé à se déconnecter un temps et à reprendre une vie normale, loin de son écran.

