Billets, dates, programme... Toutes les infos sur la Paris Games Week 2019

MODE D’EMPLOI - Le plus grand salon français du jeu vidéo se tient du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre Porte de Versailles à Paris, pour une 10e édition riche en expériences et découvertes des prochains titres phares. Voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer votre visite.

Paris Games Week, la grand-messe française du jeu vidéo, tient salon durant les vacances de la Toussaint à la Porte de Versailles, à Paris. Une 10e édition qui s’annonce riche en expériences, découvertes des dernières sorties et futurs jeux stars ("Cyberpunk 2077"," Death Stranding"…), mais aussi en informations et conseils pratiques autour de l’univers vidéo-ludique. Le jeu "made in France" est, comme toujours, à l’honneur avec une trentaine de titres conçus par des studios indépendants ("A Plague Tale : Innocence" d’Asobo, "Vampyr" de Dontnod...). L’esport a également une place de choix cette année avec 23.000 m2 occupés sur le Hall 3 pour accueillir les plus grandes jeux compétitifs ("League of Legends", "Just Dance", "Rainbow 6", "Counter-Strike : Global Offensive"...).

Sensibiliser les familles

La Paris Games Week, c’est aussi l’occasion pour les familles d’être sensibilisées à l’apprentissage du code pour les enfants, au contrôle parental et à l’accompagnement face aux jeux avec l’association PedaGoJeux, ainsi qu'avec des ateliers et conférences. Si les plus âgés et nostalgiques ont leur espace retrogaming, les plus jeunes pourront rencontrer leurs YouTubeurs et streamers préférés avant d’assister à un concours de cosplay. Le jeu vidéo se conjugue également au féminin avec un espace "Women in Games" pour découvrir des talents, des réflexions autour de la place des femmes dans le secteur (Hall 1). A noter que le 31 octobre, Ubisoft organise son événement Ubisoft Expérience en soirée (de 19h à minuit). Le billet couplé “entrée à la Paris Games Week + soirée Ubisoft Experience” est à acheter sur le site d’Ubisoft (tarif unique : 25 euros).

Infos pratiques

Les dates et horaires Du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre de 8h30 à 18h30 (jusqu’à 18h le dimanche). Le lieu et l'accès L’événement se déroule au Parc des expositions, à la porte de Versailles (Paris 15e) et occupe les Halls 1, 2.2 et 3. Transports en commun Les arrêts de métro les plus proches sont ceux de la Porte de Versailles (ligne 12) ou de Balard (ligne 8). Deux lignes de tramway (T2 et T3a) mènent à la Porte de Versailles ainsi que deux lignes de bus (39 et 80). Voiture Des parkings sont accessibles au sein même du Parc des expositions. Le parking R est situé au 2 rue Oradour-sur-Glane à Issy-les-Moulineaux et le parking F, rue Marcel Yol à Vanves. Tarifs En prévente en ligne Plein tarif : 19 € (17 € le dimanche) Tarif réduit (moins de 18 ans et étudiant sur justificatif) : 15 € (13 € le dimanche) Tarif unique le samedi : 21 € Sur place tarifs majorés de deux euros pour les achats à la billetterie sur place Autre tarifs Personnes en situation de handicap (sur justificatif) : 15 € Entrée gratuite pour les moins de 7 ans > Plus d'infos sur la billetterie de la Paris Games Week

Melinda DAVAN-SOULAS