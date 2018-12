Partage de vos données à d'autres géants du web, accès à votre messagerie... : Facebook au coeur d'un nouveau scandale

Honnêtement, on ne vous en voudra pas de parfois perdre le fil des multiples errements, des promesses trahies et des fuites de données de Facebook. Nous même, on s'y perd un peu parfois. Pourtant, le scandale du jour sort du lot, par son côté massif, et par les noms des géants du numérique qui en auraient bénéficié.





Ce sont nos confrères du New York Times qui ont levé le lièvre, en analysant des centaines de pages de documents internes à Facebook et en interviewant une soixantaine d'employés actuels ou passés de la société et de certains de ses partenaires. De quoi s'agit-il cette fois ? On essaye de synthétiser le dossier pour vous.