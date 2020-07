"Pas de bannissement, mais... " : l'avenir se complique pour Huawei sur la 5G

La Chine a émis l'espoir que la France "observe une attitude objective et juste, respecte les lois du marché et la volonté des entreprises". Lundi, elle a appelé Paris à "prendre des mesures concrètes pour mettre en place un environnement ouvert, équitable et non discriminatoire pour les entreprises de tous les pays, y compris les entreprises chinoises".

Une réaction à l'annonce de l'agence nationale chargée de la sécurité informatique, de réduire l'influence de l'opérateur chinois sur le marché français de la 5G. Huawei ne fera pas l'objet d'un "bannissement total" mais les opérateurs français l'utilisant vont, au mieux, recevoir des autorisations d'exploitation limitées à huit ans, selon l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques (Anssi). "Les opérateurs qui n'utilisent pas Huawei, nous les incitons à ne pas y aller car c'est un peu le sens naturel des choses. Ceux qui l'utilisent déjà, nous délivrons des autorisations dont la durée varie entre trois et huit ans", a déclaré Guillaume Poupard, le directeur général de l'Anssi, chargée par le gouvernement d'instruire ce dossier, dans un entretien au journal Les Echos. "Les décisions sont prêtes", a déclaré Guillaume Poupard, confirmant une information de l'AFP mardi selon laquelle ces décisions n'attendent plus que d'être signées par l'exécutif.

Seuls trois équipementiers télécoms, les européens Nokia et Ericsson et le chinois Huawei, sont capables de fournir les équipements pour les futurs réseaux 5G, le futur système de télécommunications mobile. "Il y aura des refus", a indiqué Guillaume Poupard aux Echos, excluant toutefois que ces refus concernent Nokia et Ericsson, et indiquant ainsi en creux que seul Huawei est concerné.