Passe Navigo désormais dématérialisé : comment utiliser votre smartphone comme titre de transport ?

BIP - Depuis ce mercredi, les titres de transport sont désormais officiellement dématérialisés en Ile-de-France. Les possesseurs de smartphones Samsung Galaxy ou clients chez Orange avec un système Android peuvent dire au revoir à la carte plastique s'ils le souhaitent.

Un bip et c’est validé ! Depuis ce mercredi 25 septembre, les transports en Ile-de-France poursuivent leur passage au dématérialisé. Après avoir lancé le passe Navigo Easy en juin pour remplacer les tickets de métro, c’est désormais le passe Navigo hebdomadaire, mensuel ou annuel qui bascule dans le smartphone, pour les usagers qui le souhaitent bien évidemment. La phase de test est terminée et le lancement est à présent officiel dans toutes les gares.

Les iPhone ne sont pas encore ouverts à la dématérialisation des titres de transport. Interrogée par LCI, Jennifer Bailey, en charge d’Apple Pay, a indiqué qu’Apple et IDF Mobilités, l'organisme qui gère les transports dans la région, discutaient pour trouver un moyen de sécuriser le système et de l’adapter aux iPhone.

- Etre client chez Orange/Sosh . Il est possible de dématérialiser son titre de transport dans certains appareils Android (compatible versions Android 6 et supérieur) disposant d’une puce NFC. Il faut posséder la carte SIM NFC Orange.

Vous n’avez ensuite plus qu’à passer votre smartphone sur la borne de validation, même s'il est éteint ou n'a plus de batterie. L’application inclut également les informations et outils utiles au déplacement en Ile-de-France.

Depuis l’appli, vous pouvez donc acheter votre forfait Navigo jour, semaine ou mois, des carnets de ticket T+ ainsi que les titres spéciaux (forfait anti-pollution, tickets pour les aéroports, forfait Jeune, etc.). A noter que si vous possédez déjà un passe Navigo physique, vous ne pourrez le faire basculer sur votre smartphone qu’au moment de son renouvellement. En attendant, si votre smartphone est compatible NFC, vous pouvez payer votre forfait via l’application et recharger votre passe physique en le collant au dos de l’appareil Android.

En juin dernier, Navigo Easy a été lancé pour permettre d’acheter des tickets (Orly Bus et Roissy Bus inclus) et tous types de forfait sans abonnement. Quelque 200.000 personnes ont déjà choisi cette solution de "porte-monnaie numérique". En décembre prochain, Navigo Liberté+ arrivera à destination de ceux qui ont un usage plus ponctuel des transports en commun dans Paris intra-muros. Il s’agit d’un paiement à l’usage, en fonction de sa consommation et non en ticket à l’unité. La facturation sera faite à la fin du mois en décomptant le nombre de trajets réels effectués (maximum 75 euros, le prix du forfait mensuel).