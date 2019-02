Peur de tomber à 0% ? Notre sélection de batteries externes pour vous accompagner toute la journée

Nos smartphones, tablettes et même ordinateurs sont de plus en plus résistants au niveau de leur autonomie, mais aussi de plus en plus sollicités. Entre appels, photos, vidéos et navigation, il n’est pas rare que, malgré toute leur bonne volonté, ils aient du mal à nous accompagner jusqu’au bout de la journée. Et ce n’est pas forcément du fait de leur constructeur.





Alors, pour s’assurer que votre smartphone sera encore opérationnel pour prendre LA photo ultime de votre soirée entre amis, que votre ordinateur ne va pas arriver à 0 alors que vous n’avez pas encore sauvegardé votre document, voici quelques suggestions de batteries externes pour vous venir en aide.