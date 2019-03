Photo : la bataille des images

Le chinois Huawei vient de lancer son nouveau smartphone entièrement dédié à la photographie. Rivalisant avec les appareils photo les plus performants, le P30 offre un rendu incroyable sur les prises de vue et les vidéos. De nos jours, les smartphones tendent à détrôner les appareils photo avec leurs effets lumières, les zoom extra-large et l'analyse intelligente de l'environnement des prises de vue. Cependant, il existe encore diverses choses qu'un smartphone ne peut réaliser en matière de photographie. Quelles sont-elles ? Quid des nouveautés du côté des appareils photo ?