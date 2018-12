Photos sur Facebook rendues accessibles à la suite d'un bug : comment savoir si votre compte est concerné ?

En octobre, Facebook avait reconnu avoir été victime d’un piratage en raison d’une faille de sécurité qui a permis à des pirates informatiques de compromettre des données personnelles d'environ 29 millions d'usagers. Facebook avait précisé que 15 millions de personnes avaient vu leur nom et leurs contacts personnels compromis. Et pour 14 autres millions, des détails supplémentaires -tels que les quinze recherches les plus récentes et les dix derniers lieux dans lesquels ils s'étaient connectés - avaient été récupérés.





Ces deux nouvelles affaires surviennent alors que l'entreprise californienne est sous la pression de parlementaires, aux Etats-Unis comme en Europe, notamment suite au scandale Cambridge Analytica révélé en mars dernier. Cette société britannique de marketing politique a réussi à siphonner les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Puis elle les a exploitées en 2016, afin de finement personnaliser les publicités électorales de celui qui deviendra président des Etats-Unis, un certain Donald Trump.