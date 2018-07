Pilulier-alarme, semelles connectées, déambulateur intelligent : ces innovations qui facilitent la vie des seniors

Plusieurs piluliers connectés ont été commercialisés ces dernières années, comme DO-Pill ou Imedipac. Remplies par un pharmacien, les cases sont déverrouillées au fur et à mesure, pour sécuriser les prises. Les piluliers émettent des alarmes sonores et visuelles à l’heure du traitement et font clignoter la case correspondante. Ils peuvent contenir plus de quatre prises par jour et génèrent des alertes en cas d’erreur. Des piluliers existent également pour les personnes non ou malvoyantes, avec des systèmes de vibrations.