Piratage informatique : comment s'en protéger ?

Tout le monde pourrait être victime d'un chantage sur la toile. Le piratage sur internet, ce n'est pas que de petites arnaques. Dans notre pays, les pertes financières représentent plus de six milliards d'euros. En 2018, plus de 80% des entreprises ont été victimes d'une cyberattaque. Alors, pour se protéger, elles font appel à des spécialistes de la cyberdéfense, car les conséquences peuvent être irréversibles.



