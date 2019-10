Pixel 4 : Google dévoile son nouveau smartphone photo avec de grandes ambitions

TOUS AZIMUTS – Lors d'une keynote organisée ce mardi à New York, Google a dévoilé son nouveau smartphone. Successeur du Pixel 3, considéré comme l’un des meilleurs photophones, le Pixel 4 reprend la même recette en ajoutant un double capteur pour plus de possibilités. La firme a aussi présenté plusieurs objets connectés et dévoilé la date de sortie de Stadia, le service de jeu vidéo en streaming.

Après Samsung, Apple, Huawei ou encore Microsoft, c’était au tour de Google de lancer ses nouveaux produits dans l’arène. Lors d’un événement organisé à New York ce mardi, le géant américain a présenté de multiples objets connectés pour la maison et, surtout, son nouveau smartphone Pixel 4.

Google ajoute donc désormais un second téléobjectif pour renforcer l’expérience photo. Il devrait notamment permettre de jouer sur la profondeur de champ et légèrement sur le grand angle (77 degrés). Mais c’est encore le très puissant logiciel photo qui fera la différence, notamment en photo de nuit avec un éclairage de scène, même dans l’obscurité. La démonstration la plus bluffante est pour la capture de photo de la Voie lactée et des étoiles via le mode Vision de nuit. Le double capteur apportera également davantage de naturel dans les couleurs et dans le mode portrait qui peaufine les détails d’arrière-plan.

A l’extérieur, Google a aussi revu sa copie, qui ne faisait pas le bonheur de tout le monde. Le design est plus élégant. Fini la double texture mat-brillant, le Pixel 4 propose un dos glossy en verre dans un revêtement plus agrippant pour une meilleure prise en main. L'appareil arrive en deux tailles d’écran AMOLED (5,7 ou 6,3 pouces) et avec l’affichage 90 Hz qui permet une lecture plus fluide.