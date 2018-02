Plongée au cœur de l'eSport : l'intensité du sport, le jeu vidéo en plus

Pour comprendre ce phénomène, nous voilà propulsés au cœur du Six Invitational qui se tient pour la seconde année à Montréal. Il regroupe ce que le jeu Rainbow Six Siege d'Ubisoft compte de formations d'élite venues du Brésil, des Etats-Unis ou même d'Europe. Cinq jours durant, 16 équipes ont bataillé autour de l'opus créé par l'éditeur français pour être sacrés et se partager un cashprize (gain) de 500 000 dollars (environ 400 000 euros). Deux fois plus d'équipes présentes et un gain doublé en un an, preuve de la vitalité du secteur et de la compétition.





Dans La Tohu, une enceinte habituellement réservée à des spectacles de cirque, quelque 900 personnes ont pris place. Certes, on est loin des stades coréens de 40 000 places, mais le jeu n'a que deux ans et connaît déjà une croissance intéressante. Des VIP, des supporters, des joueurs préalablement éliminés, de la presse spécialisée… : tout le monde est fin prêt pour le spectacle. Car, c'est un véritable show qui s'annonce, largement inspiré du sport professionnel américain. Au centre de la salle, les PC attendent les équipes qui se feront face. Devant la scène, un plateau regroupe le présentateur et des personnalités du milieu eSport. Comme avant, après ou à la mi-temps d'un match de foot, ils vont décrypter, analyser la compétition et les joueurs, en direct sur les plateformes de streaming. Surplombant l'ensemble, les 'casters', équivalents des commentateurs sportifs, sont dans les starting-blocks. Les matches seront commentés en anglais, la langue officielle de la compétition, mais aussi en français et allemand. Et la comparaison avec les évènements sportifs ne s'arrête pas là.