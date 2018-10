Plus puissant, lecteur sous l'écran, encoche minime... ce que l'on sait déjà du OnePlus 6T

Pas peu fier de son statut de quatrième constructeur mondial en termes de smartphone premium (étude Counterpoint de septembre), OnePlus surfe sur la vague positive qui l'accompagne. Le jeune constructeur chinois va ainsi présenter son prochain et très attendu OnePlus 6T le 30 octobre prochain lors d'un événement organisé à New York.





Après avoir dévoilé "The Speed you need" (la vitesse qu'il vous faut) pour son OnePlus 6, la marque promet cette fois d'"Unlock the Speed" (débrider la vitesse) de son nouveau téléphone qui s'annonce donc encore plus puissant.