PNL, Indochine, vidéos vues… les 10 chiffres de YouTube en France (et ailleurs)

De plus en plus de contenus, de plus en plus de créateurs et de vidéos vues : tout va bien pour YouTube. Malgré les questions sur les droits d’auteur, la monétisation, les fake news et autres contenus qui divisent, le service de partage de vidéos ne s’est jamais aussi bien porté, en France comme ailleurs dans le monde.





Afin de célébrer la créativité de ses forces vives et de tous les créateurs de contenus sur sa plateforme, YouTube a dévoilé ce jeudi les chiffres clés et tendances sur le service en 2019. Au total, la plateforme enregistre deux milliards d’utilisateurs par mois dans le monde. Parmi eux, ce n’est pas moins de 46 millions de visiteurs uniques qui s’y rendent chaque mois en France (sur 67 millions d’habitants !).