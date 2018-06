Poétiques, collaboratifs, familiaux, super-vilains : des jeux vidéo à découvrir au plus vite

La poésie à l’état pur qui a inspiré beaucoup de jeux par la suite. Ori and the Will of the Wisps est un jeu d’exploration qui reprend les fondamentaux du premier opus, Ori and the Blind Forrest. Ce petit être de lumière repart à l’assaut de son monde, combattant les ennemis et accumulant des pouvoirs. Pour ce second épisode, le gameplay a été amélioré et est plus facile à prendre en main avec un nouveau système pour équiper Ori d’armes et pouvoirs. Entre exploration et jeu de plateforme où vous devrez vous montrer aussi astucieux pour progresser.

L’un des plus beaux de la Xbox.





Un jeu Microsoft Studios disponible courant 2019 sur Xbox One