Pour économiser de l'énergie, pensez aux objets connectés

Robot de tri R3D3 – Green Creative

Green Creative a mis au point son propre "Robot de tri" R3D3. Il va analyser, trier et compacter automatiquement de nombreux déchets (canettes, gobelets, bouteilles…). Le tout en six secondes ! Et dès que R3D3 est plein, un email est envoyé pour avertir. Pour le moment, R3D3 s'adresse avant tout aux entreprises, mais il pourrait se décliner prochainement en version individuelle et pour l'ensemble des types de déchets.





Système d'arrosage connecté Green IQ

Pourquoi lancer l'arrosage de vos plantes quand il pleut ? Green IQ est là pour rendre votre jardin intelligent et vous aider à faire des économies. Pour cela, il ajuste en permanence éclairage et irrigation en fonction des données qu'il récupère (météo, géolocalisation pour le temps d'ensoleillement ou de luminosité, etc.). Vous pourrez ainsi faire jusqu'à 50% d'économie d'eau. Il se connecte en wifi et peut programmer l'arrosage quotidien ou hebdomadaire, et même par zone (jusqu'à 4 arrosages par jour et 6 zones d'irrigation). Vous avez également la possibilité de gérer à distance depuis votre smartphone. Green IQ fonctionne également avec d'autres objets connectés (station météo, capteurs pour les plantes, ouvrants de la maison, etc.). (Prix : 249€)