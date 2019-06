Pour en finir avec le SMS, Google lance cet été son successeur en France

Né comme un détail technique de la norme GSM en 1992, le Short Message Service (SMS) est devenu -souvent à la grande surprise des opérateurs- un des maillons indispensables de la communication sur mobile. Mais ça, c'était il y a vingt ans déjà. Depuis, si le SMS existe toujours, l'essentiel de nos messages passe par des applications tierces, Messages sur iPhone ou WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Snapchat, Telegram sur toutes les plateformes. Des applications incompatibles entre elles mais devant lesquelles le SMS fait pâle figure.





Impossible avec un SMS de savoir si votre message a été lu, difficile d'avoir une conversation à plus de deux, on peut y envoyer des images mais peu d'enrichissements ou d'effets graphiques. On s'est même tellement habitués à voir une petite animation signalant que son correspondant est en train de taper sa réponse que son absence étonne souvent quand on revient au SMS. Bref, près de trente ans après sa création, il est temps que le SMS laisse place à la suite. Et cette suite a un nom : le Rich Communication Service (RCS).